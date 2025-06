Randonnée de Pleine Lune, dite ‘des fleurs’ Bulligny 10 juillet 2025 18:30

Meurthe-et-Moselle

Randonnée de Pleine Lune, dite ‘des fleurs’ 2 place de l’église Bulligny Meurthe-et-Moselle

Rendez-vous devant l’église de Bulligny, et avançons tranquillement sur la randonnée du picvert, les yeux et les oreilles grand.e.s ouvert.e.s à l’écoute de la nuit qui tombe… Le nez est-il aussi sensible aux parfums des fleurs de la nuit ?

Vêture adaptée.

10€ >16 ans. Gratuité pour nos adhérent.e.s.Tout public

2 place de l’église

Bulligny 54113 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 79 98 48 69

English :

Meet in front of the Bulligny church, and take a leisurely stroll along the picvert trail, eyes and ears wide open to the sound of nightfall… Is the nose also sensitive to the scent of night flowers?

Appropriate clothing.

10? >16 years. Free for our members.

German :

Treffen Sie sich vor der Kirche in Bulligny und lassen Sie uns auf der Spechtwanderung gemütlich voranschreiten, die Augen und Ohren weit geöffnet, um der einbrechenden Nacht zu lauschen… Ist die Nase auch empfänglich für die Düfte der Nachtblumen?

Angepasste Kleidung.

10? >16 Jahre. Kostenlos für unsere Mitglieder.

Italiano :

Ritrovo davanti alla chiesa di Bulligny e passeggiata lungo il sentiero del picvert, con gli occhi e le orecchie ben aperti al calar della notte… Il vostro naso è altrettanto sensibile al profumo dei fiori notturni?

Abbigliamento adeguato.

10? >16 anni. Gratuito per i nostri soci.

Espanol :

Nos reuniremos frente a la iglesia de Bulligny y pasearemos tranquilamente por el sendero del Picvert, con los ojos y los oídos bien abiertos mientras cae la noche… ¿Su olfato es igual de sensible al aroma de las flores nocturnas?

Ropa adecuada.

10? >16 años. Gratuito para nuestros socios.

