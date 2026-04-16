Bulligny

Randonnée de Pleine Lune, dite ‘des fleurs’

2 place de l’église Bulligny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 17:30:00

fin : 2026-05-01 20:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Rendez-vous devant l’église de Bulligny, parking possible ; et avançons tranquillement sur la randonnée du picvert, les yeux et les oreilles grand.e.s ouvert.e.s à l’écoute de la nuit qui tombe et de la Pleine Lune qui se lève…

Qui sait ? Entendrons-nous carillonner les clochettes du muguet !?

Notre nez est-il aussi sensible aux parfums des fleurs de la nuit ? Et nos oreilles, aux chants d’oiseaux et autres bruits nocturnes ..?

Vêture adaptée.

10€/personne

Gratuité pour les moins de 16 ans.Tout public

10 .

2 place de l’église Bulligny 54113 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 79 98 48 69

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English :

Meet in front of the Bulligny church (parking available), and take a leisurely stroll along the picvert trail, eyes and ears wide open as night falls and the full moon rises…

Who knows? Will we hear the lily of the valley bells chime?

Are our noses as sensitive to the scent of night flowers? And our ears, to birdsong and other nocturnal sounds?

Appropriate clothing.

10/person

Free for children under 16.

L’événement Randonnée de Pleine Lune, dite ‘des fleurs’ Bulligny a été mis à jour le 2026-04-16 par MEURTHE ET MOSELLE TOURISME