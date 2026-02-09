Randonnée de printemps Bourbon-Lancy
Randonnée de printemps Bourbon-Lancy dimanche 22 mars 2026.
Randonnée de printemps
2 rue du parc, salle d’animation espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Randonnée VTT, VTTAE 25-35-50 km. Gravel 30-70 km. Pédestre 7-14-21 km. Repas possible sur place et très bons ravitaillements. .
2 rue du parc, salle d’animation espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 76 69 80 perrot.duval@orange.fr
