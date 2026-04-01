Bresnay

Randonnée de printemps

Mairie Bresnay Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:30:00

fin : 2026-04-19 15:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Randonnée de printemps de la trasse bourbonnaise

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Mairie Bresnay 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 85 01 latrasse.bourbonnaise@laposte.net

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English :

Trasse Bourbonnaise spring hike

L’événement Randonnée de printemps Bresnay a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région