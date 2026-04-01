Randonnée de printemps Bresnay
Randonnée de printemps Bresnay dimanche 19 avril 2026.
Bresnay
Randonnée de printemps
Mairie Bresnay Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:30:00
fin : 2026-04-19 15:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Randonnée de printemps de la trasse bourbonnaise
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Mairie Bresnay 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 85 01 latrasse.bourbonnaise@laposte.net
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English :
Trasse Bourbonnaise spring hike
L’événement Randonnée de printemps Bresnay a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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