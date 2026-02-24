Randonnée de Printemps du CDRP 90 Étueffont
Randonnée de Printemps du CDRP 90 Étueffont dimanche 19 avril 2026.
Randonnée de Printemps du CDRP 90
Départ parking du stade Étueffont Territoire de Belfort
Début : 2026-04-19 08:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 90 organise sa randonnée de Printemps. Distance 15 km Dénivelé 504m 5 heures de marche.
Rassemblement à partir de 8h30 parking du stade d’Etueffont.
Arrêt pique-nique tiré du sac salle du Fayé. Apéritif offert.
Inscription obligatoire jusqu’au 16 avril 2026. .
Départ parking du stade Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 19 26 78 limoge.mic@orange.fr
