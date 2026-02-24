Randonnée de Printemps du CDRP 90 Étueffont

Randonnée de Printemps du CDRP 90

Départ parking du stade Étueffont Territoire de Belfort

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 90 organise sa randonnée de Printemps. Distance 15 km Dénivelé 504m 5 heures de marche.

Rassemblement à partir de 8h30 parking du stade d’Etueffont.

Arrêt pique-nique tiré du sac salle du Fayé. Apéritif offert.

Inscription obligatoire jusqu’au 16 avril 2026. .

