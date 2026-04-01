Isle-et-Bardais

Randonnée de printemps

Les Amis de la Marmande Isle-et-Bardais Allier

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

Gratuit pour les enfants.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

La 21ème randonnée de printemps est organisée par les Amis de la Marmande. Trois circuits pédestres sont proposés 7 km, 12 km et 16,5 km. avec un départ à 8h. Un verre de l’amitié est offert au retour et des récompenses sont prévues.

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Les Amis de la Marmande Isle-et-Bardais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 00 65

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English :

The 21st spring hike is organized by Les Amis de la Marmande. Three walking circuits are proposed: 7 km, 12 km and 16.5 km, starting at 8 am. A welcome drink will be served on the return journey, and prizes will be awarded.

L’événement Randonnée de printemps Isle-et-Bardais a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme