Randonnée de Printemps

Menetou-Salon Cher

Tarif : 2 – 2 – 4 EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 07:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Partez à la découverte des paysages de Menetou-Salon lors d’une randonnée de printemps conviviale et accessible à tous.

Menetou-Salon Animations organise une randonnée de printemps au cœur des paysages du vignoble. Au départ du caveau sous la salle des fêtes, trois circuits de 9, 13 et 23 km sont proposés pour s’adapter à tous les niveaux. Les inscriptions se font sur place dès 7h. Cette sortie conviviale invite à profiter de la nature dans une ambiance chaleureuse, avant de partager un vin d’honneur et la remise de récompenses à 11h. Une belle occasion d’allier activité sportive et découverte du territoire. 2 .

Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 6 59 79 64 76 ms.animation18@hotmail.com

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English :

Discover the Menetou-Salon countryside on a friendly spring hike open to all.

L’événement Randonnée de Printemps Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-03-23 par OT BOURGES