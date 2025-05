Randonnée de printemps – Nançay, 29 mai 2025 09:15, Nançay.

Cher

Randonnée de printemps Parc de l’Abbé Bodineau Nançay Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 09:15:00

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-29

Randonnée de printemps organisée par l’association Nançay Nature Randonnée .

Envie d’une belle escapade ? Rejoignez la randonnée de printemps de Nançay Nature Randonnée.

Un circuit de 7 km vous attendent dans une ambiance conviviale.

Rendez-vous à 9h15 au parc de l’abbé Bodineau pour un départ groupé à 9h30

Pot de clôture à 11h30 à Nançay. 2 .

Parc de l’Abbé Bodineau

Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 83 55 malapertl@orange.fr

English :

Winter hike organized by the Nançay Nature Randonnée association on Sunday February 9, 2025.

German :

Winterwanderung, die vom Verein Nançay Nature Randonnée am Sonntag, den 9. Februar 2025, organisiert wird.

Italiano :

Passeggiata invernale organizzata dall’associazione Nançay Nature Randonnée domenica 9 febbraio 2025.

Espanol :

Paseo invernal organizado por la asociación Nançay Nature Randonnée el domingo 9 de febrero de 2025.

L’événement Randonnée de printemps Nançay a été mis à jour le 2025-05-19 par OT SAULDRE ET SOLOGNE