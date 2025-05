Randonnée de printemps – Quetteville, 18 mai 2025 09:00, Quetteville.

Calvados

Randonnée de printemps Place de la mairie Quetteville Calvados

Début : 2025-05-18 09:00:00

Le comité des fêtes de Quetteville organise une randonnée de printemps, entre prairies et forêt !

Sur les chemins de Saint-Benoit d’Hébertot à 10min de Quetteville.

Environ 8km, chaussures de marche recommandées.

Départ de la mairie de Quetteville en voiture. Covoiturage possible.

Pot de l’amitié à l’issue.

Place de la mairie

Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 6 66 29 43 78

English : Randonnée de printemps

The festival committee of Quetteville organizes a spring hike, between meadows and forest!

8-9 kms for about 3h30 of walking.

Departure of the hike at 9 am precisely!

Meeting point in front of the town hall.

Hike open to all!

2 euros per person with a snack at the end of the walk.

Prior registration at 06 66 29 43 78 or on the spot from 8:30 am.

German : Randonnée de printemps

Das Festkomitee von Quetteville organisiert eine Frühlingswanderung zwischen Wiesen und Wäldern!

Auf den Wegen von Saint-Benoit d’Hébertot, 10min von Quetteville entfernt.

Etwa 8 km, Wanderschuhe werden empfohlen.

Abfahrt mit dem Auto vom Rathaus in Quetteville. Es können Fahrgemeinschaften gebildet werden.

Umtrunk am Ende.

Italiano :

Il Comitato della Festa di Quetteville organizza un’escursione primaverile tra prati e foreste!

Sui sentieri di Saint-Benoit d’Hébertot, a 10 minuti da Quetteville.

Circa 8 km, si consigliano scarpe da trekking.

Partenza dal municipio di Quetteville in auto. Possibilità di unire le auto.

Bevande dopo.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Quetteville organiza una excursión primaveral por prados y bosques

Por los senderos de Saint-Benoit d’Hébertot, a 10 minutos de Quetteville.

Aprox. 8 km, se recomienda llevar calzado de senderismo.

Salida del ayuntamiento de Quetteville en coche. Posibilidad de compartir coche.

Bebidas después.

