Randonnée de Printemps Roussines

Randonnée de Printemps Roussines lundi 6 avril 2026.

Randonnée de Printemps

Le Stade Roussines Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 09:51:00
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-06

Une randonnée traversant
les plus beaux sites de Roussines
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Le Stade Roussines 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 66 30 11  vieetpaysagesentardoire@gmail.com

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English :

A hike through
the most beautiful sites in Roussines

L’événement Randonnée de Printemps Roussines a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Charente Limousine

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