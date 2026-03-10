Randonnée de Printemps

Le Stade Roussines Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 09:51:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Une randonnée traversant

les plus beaux sites de Roussines

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Le Stade Roussines 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 66 30 11 vieetpaysagesentardoire@gmail.com

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English :

A hike through

the most beautiful sites in Roussines

L’événement Randonnée de Printemps Roussines a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Charente Limousine