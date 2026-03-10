Randonnée de Printemps Roussines
Randonnée de Printemps Roussines lundi 6 avril 2026.
Randonnée de Printemps
Le Stade Roussines Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 09:51:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Une randonnée traversant
les plus beaux sites de Roussines
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Le Stade Roussines 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 66 30 11 vieetpaysagesentardoire@gmail.com
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English :
A hike through
the most beautiful sites in Roussines
L’événement Randonnée de Printemps Roussines a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Charente Limousine