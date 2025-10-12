Randonnée de printemps Ruffec
Randonnée de printemps Ruffec dimanche 29 mars 2026.
Randonnée de printemps
Rue de la Mairie Ruffec Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29 08:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Randonnée autour de Ruffec avec 2 parcours pédestre et 1 parcours VTT.
Le comité des fêtes vous propose 2 parcours et un parcours VTT . Ravitaillement et vin d’honneur. 3 .
Rue de la Mairie Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 30 63 95 77 f.soulas0497@orange.fr
English :
Hiking around Ruffec with 2 pedestrian routes and 1 mountain bike route.
