Randonnée de printemps Ruffec

Randonnée de printemps

Rue de la Mairie Ruffec Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Randonnée autour de Ruffec avec 2 parcours pédestre et 1 parcours VTT.

Le comité des fêtes vous propose 2 parcours et un parcours VTT . Ravitaillement et vin d’honneur. 3 .

Rue de la Mairie Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 30 63 95 77 f.soulas0497@orange.fr

English :

Hiking around Ruffec with 2 pedestrian routes and 1 mountain bike route.

