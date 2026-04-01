Randonnée de printemps le bourg Saint-Avit-de-Vialard

Saint-Avit-de-Vialard

Randonnée de printemps

le bourg Salle des fêtes Saint-Avit-de-Vialard Dordogne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le Comité d’animation de Saint-Avit de Vialard organise une randonnée de printemps ( 5 à 10 kms). Le départ se fait à 9h30 et le rendez-vous à la salle des fêtes est fixé à 9h. Apportez votre pique-nique !

Ravitaillement sur le parcours et apéritif offert.

Le Comité d’animation de Saint-Avit de Vialard organise une randonnée de printemps ( 5 à 10 kms). Le départ se fait à 9h30 et le rendez-vous à la salle des fêtes est fixé à 9h. Apportez votre pique-nique !

Ravitaillement sur le parcours et apéritif offert. .

le bourg Salle des fêtes Saint-Avit-de-Vialard 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 58 10 12

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English : Randonnée de printemps

The Comité d’animation de Saint-Avit de Vialard is organizing a spring hike (5 to 10 kms). Departure is at 9.30 a.m., and the meeting point is at the salle des fêtes at 9 a.m. Bring your own picnic!

Refreshments along the way and aperitif on offer.

L’événement Randonnée de printemps Saint-Avit-de-Vialard a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère