Randonnée de printemps

6 rue Jean Brevet Souzay-Champigny Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 14:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Cette nouvelle édition de la Rando de Printemps fait le plein de nouveautés ! Au programme de nouveaux parcours guidés par GPS et, pour les marcheurs novices, deux départs groupés encadrés.

Parcours de randonnée pédestre de 10 ou 16 km et parcours de VTT de 40 ou 50 km.

Après l’effort, le réconfort profitez d’un accueil café, d’un ravitaillement en route et d’une collation à l’arrivée.

Vous pourrez également prolonger ce moment convivial grâce à l’offre de snacking sur place le midi.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 12 avril 2026 de 8h à 14h. .

6 rue Jean Brevet Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 73 23 27 cfsoucham@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year’s Rando de Printemps is full of new features! On the program: new GPS-guided routes and, for novice walkers, two supervised group departures.

L’événement Randonnée de printemps Souzay-Champigny a été mis à jour le 2026-02-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME