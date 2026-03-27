Randonnée de printemps Départ de la salle polyvalente Tracy-sur-Loire
Randonnée de printemps Départ de la salle polyvalente Tracy-sur-Loire dimanche 12 avril 2026.
Randonnée de printemps
Départ de la salle polyvalente Boisgibault Tracy-sur-Loire Nièvre
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 07:30:00
fin : 2026-04-12 10:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Participez à cette randonnée pédestre organisée par l’Association Sportive et Culturelle de Tracy. Inscriptions à partir de 7h30, départ de la salle polyvalente de Boisgibault. Trois parcours sont proposés 6 km, 12 km ou 18 km. Ravitaillement à mi-parcours pour les 12 km et 18 km. Panier au départ pour les 6 km. .
Départ de la salle polyvalente Boisgibault Tracy-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 19 60 62
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English : Randonnée de printemps
L’événement Randonnée de printemps Tracy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bourgogne Coeur de Loire