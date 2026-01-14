Randonnée de printemps

Le bourg Vicq-Exemplet Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Randonnée pédestre à Vicq Exemplet.

Randonnée pédestre suivie d’un pot de l’amitié 4 .

Le bourg Vicq-Exemplet 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 27 67 42 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hiking at Vicq Exemplet.

L’événement Randonnée de printemps Vicq-Exemplet a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Pays de George Sand