Randonnée de printemps Vigoux dimanche 1 mars 2026.
Rue de la République Vigoux Indre
Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
Début : Dimanche 2026-03-01 07:30:00
fin : 2026-03-01
Randonnée organisée par Familles Rurales une randonné dans le cadre de mars bleu.
L’association Familles Rurales de Vigoux/Chazelet/Saint-Gilles/Celon, organise une randonnée dans le cadre de mars bleu avec 3 ou 4 parcours balisés et ravitaillements maison. Un pot de l’Amitié sera offert à l’arrivée. 3 .
Rue de la République Vigoux 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 05 81 25 b.pipereau@orange.fr
English :
A hike organized by Familles Rurales as part of the Blue March program.
