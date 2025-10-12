Randonnée de printemps Vigoux

Randonnée de printemps

Rue de la République Vigoux Indre

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01 07:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Randonnée organisée par Familles Rurales une randonné dans le cadre de mars bleu.

L’association Familles Rurales de Vigoux/Chazelet/Saint-Gilles/Celon, organise une randonnée dans le cadre de mars bleu avec 3 ou 4 parcours balisés et ravitaillements maison. Un pot de l’Amitié sera offert à l’arrivée. 3 .

Rue de la République Vigoux 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 05 81 25 b.pipereau@orange.fr

English :

A hike organized by Familles Rurales as part of the Blue March program.

