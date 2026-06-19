Plonévez-du-Faou

Randonnée de Saint-Clair à Plonévez-du-Faou

Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Vendredi 3 juillet 2026, à 19H

Départ de la Chapelle, circuit de 4.6km et 9.4km, en circuit balisé

Inscription 3€ avec goûter réparateur

Prévoir chaussures de marche, bâtons, lampes et parka, les soirées sont fraiches .

Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 6 81 20 72 79

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English :

L’événement Randonnée de Saint-Clair à Plonévez-du-Faou Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-19 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou