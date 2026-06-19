Randonnée de Saint-Clair à Plonévez-du-Faou Plonévez-du-Faou
Randonnée de Saint-Clair à Plonévez-du-Faou Plonévez-du-Faou vendredi 3 juillet 2026.
Plonévez-du-Faou
Randonnée de Saint-Clair à Plonévez-du-Faou
Plonévez-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Vendredi 3 juillet 2026, à 19H
Départ de la Chapelle, circuit de 4.6km et 9.4km, en circuit balisé
Inscription 3€ avec goûter réparateur
Prévoir chaussures de marche, bâtons, lampes et parka, les soirées sont fraiches .
Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 6 81 20 72 79
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English :
L’événement Randonnée de Saint-Clair à Plonévez-du-Faou Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-19 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou