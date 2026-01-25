Randonnée de Saint Vincent Salle polyvalente Neuvy-sur-Loire

Randonnée de Saint Vincent

Salle polyvalente Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire Nièvre

Début : 2026-01-25 07:30:00

fin : 2026-01-25 12:00:00

2026-01-25

Participez à cette randonnée pédestre et VTT, organisée par l’ASCN. Départ de la salle polyvalente. Inscriptions sur place de 7h30 à 9h. Trois parcours de marche 8, 15 et 25 km. Deux parcours VTT 30 et 40 km. Ravitaillement à mi-parcours (apporter vos gobelets). .

Salle polyvalente Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

