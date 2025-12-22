Randonnée De Trémelin à Boutavent Les Amis des Sentier de Brocéliande, Iffendic
Randonnée De Trémelin à Boutavent Les Amis des Sentier de Brocéliande, Iffendic jeudi 12 février 2026.
Randonnée De Trémelin à Boutavent Les Amis des Sentier de Brocéliande
Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 10:00:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Le jeudi 12 février, les Amis des Sentiers de Brocéliande vous attendent au lac de Trémelin Parking P2 à partir de 10h pour une randonnée pédestre jusqu’au Domaine archéologique de Boutavent.
Rando entre 12 et 15 kms
3 rando-test tolérées pour les non licenciés 2,50€/journée
Contact Yannick Marion 06 75 86 70 06 .
Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 86 70 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée De Trémelin à Boutavent Les Amis des Sentier de Brocéliande Iffendic a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Montfort Communauté