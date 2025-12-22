Randonnée De Trémelin à Boutavent Les Amis des Sentier de Brocéliande

Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 10:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Le jeudi 12 février, les Amis des Sentiers de Brocéliande vous attendent au lac de Trémelin Parking P2 à partir de 10h pour une randonnée pédestre jusqu’au Domaine archéologique de Boutavent.

Rando entre 12 et 15 kms

3 rando-test tolérées pour les non licenciés 2,50€/journée

Contact Yannick Marion 06 75 86 70 06 .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 86 70 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée De Trémelin à Boutavent Les Amis des Sentier de Brocéliande Iffendic a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Montfort Communauté