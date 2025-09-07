Randonnée de Vezouze en Piémont Angomont

Randonnée de Vezouze en Piémont Angomont dimanche 7 septembre 2025.

Randonnée de Vezouze en Piémont

Angomont Meurthe-et-Moselle

Envie d’une belle escapade nature. Venez (re)découvrir les trésors cachés de notre région lors de la randonnée annuelle proposée par la CCVP ! Trois parcours accessibles à tous 7h Départ d’Angomont (19 km) ; 9h Départ de Val-et-Châtillon (11,5 km) ; 10h45 Départ de Saint-Sauveur (4,5 km). Après l’effort, place à la gourmandise ! Un délicieux repas sera servi par la MJC-Maison Pour Tous d’Angomont (sur réservation).

La randonnée est gratuite et ouverte à tous, mais n’oubliez pas de réserver votre repas avant le 2 septembre !

13€ par adulte / 6€ pour les enfants de moins de 12 ans. Infos et inscriptions 03.83.42.46.46 / accueil@ccvp.fr

Bulletin d’inscription à télécharger notre site Internet https://tinyurl.com/36s5vwt8Tout public

Angomont 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 46 46 accueil@ccvp.fr

English :

Looking for a nature getaway? Come and (re)discover the hidden treasures of our region during the annual CCVP hike! Three routes accessible to all: 7 a.m. Departure from Angomont (19 km); 9 a.m. Departure from Val-et-Châtillon (11.5 km); 10.45 a.m. Departure from Saint-Sauveur (4.5 km). After the effort, it’s time to indulge! A delicious meal will be served by the MJC-Maison Pour Tous d?Angomont (reservation required).

The walk is free and open to all, but don’t forget to book your meal before September 2!

13? per adult / 6? for children under 12. Information and registration: 03.83.42.46.46 / accueil@ccvp.fr

Registration form to download from our website: https://tinyurl.com/36s5vwt8

German :

Lust auf einen schönen Ausflug in die Natur? Entdecken Sie die verborgenen Schätze unserer Region bei der jährlichen Wanderung, die von der CCVP angeboten wird! Drei für alle zugängliche Strecken: 7 Uhr Abfahrt in Angomont (19 km); 9 Uhr Abfahrt in Val-et-Châtillon (11,5 km); 10:45 Uhr Abfahrt in Saint-Sauveur (4,5 km). Nach der Anstrengung folgt der Gaumenschmaus! Eine köstliche Mahlzeit wird von der MJC-Maison Pour Tous d’Angomont serviert (Reservierung erforderlich).

Die Wanderung ist kostenlos und für alle offen, aber vergessen Sie nicht, Ihre Mahlzeit vor dem 2. September zu reservieren!

13? pro Erwachsener / 6? für Kinder unter 12 Jahren. Infos und Anmeldungen: 03.83.42.46.46 / accueil@ccvp.fr

Anmeldeformular zum Herunterladen auf unserer Website: https://tinyurl.com/36s5vwt8

Italiano :

Siete alla ricerca di una fuga nella natura? Venite a (ri)scoprire i tesori nascosti della nostra regione durante l’escursione annuale organizzata dal CCVP! Tre percorsi aperti a tutti: ore 7 partenza da Angomont (19 km); ore 9 partenza da Val-et-Châtillon (11,5 km); ore 10.45 partenza da Saint-Sauveur (4,5 km). Dopo la fatica, è il momento di concedersi un po’ di relax! Un delizioso pasto sarà servito dalla MJC-Maison Pour Tous d’Angomont (su prenotazione).

La passeggiata è gratuita e aperta a tutti, ma non dimenticate di prenotare il pasto prima del 2 settembre!

13? per adulto / 6? per i bambini sotto i 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 03.83.42.46.46 / accueil@ccvp.fr

Modulo di iscrizione da scaricare dal nostro sito web: https://tinyurl.com/36s5vwt8

Espanol :

¿Busca una escapada a la naturaleza? Venga a (re)descubrir los tesoros ocultos de nuestra región durante la excursión anual organizada por el CCVP Tres recorridos abiertos a todos: 7 h Salida desde Angomont (19 km); 9 h Salida desde Val-et-Châtillon (11,5 km); 10,45 h Salida desde Saint-Sauveur (4,5 km). Después del esfuerzo, ¡es hora de darse un capricho! La MJC-Maison Pour Tous de Angomont servirá una deliciosa comida (previa reserva).

La marcha es gratuita y está abierta a todos, pero no olvide reservar su comida antes del 2 de septiembre

13? por adulto / 6? para menores de 12 años. Información y reservas: 03.83.42.46.46 / accueil@ccvp.fr

Formulario de inscripción para descargar de nuestro sitio web: https://tinyurl.com/36s5vwt8

