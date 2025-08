Randonnée découverte accompagnée du Val Lamartinien Les Bois Sologny

Randonnée découverte accompagnée du Val Lamartinien Les Bois Sologny jeudi 7 août 2025.

Randonnée découverte accompagnée du Val Lamartinien

Sologny Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-08-07 17:00:00

fin : 2025-08-07 19:00:00

2025-08-07 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Philippe, accompagnateur en milieu montagnard et rural certifié par la FFMM* vous propose des randonnées découvertes organisées dans le Val Lamartinien, en Bourgogne du Sud ou dans d’autres régions Françaises.

Originaire de La Roche-Vineuse, j’ai parcouru en culotte courte les chemins et sentiers de notre Val Lamartinien, et mon intention est de vous les faire découvrir dans l’intimité de ses richesses historiques, naturelles, patrimoniales et viticoles.

Cet été 2024, je vous propose une Randonnée Entre vignes, petits patrimoines et châteaux Distance 6,5 km, 154m D+, parcours de 2 heures environ majoritairement sur chemins vallonnés. Découverte du patrimoine typique du XIXème siècle, passages à proximité de 4 châteaux remarquables dont la forteresse médiévale de Berzé-le-châtel, et magnifiques vues sur le Val Lamartinien et les Roches de Solutré et Vergisson.

Départ 17h Domaine La Pascerette des Vignes, Les bois 71960 SOLOGNY Parking sur place Lien Google Maps https://maps.app.goo.gl/SKbQ3DPQc9ycDz5B8

Retour 19h environ Dégustation gratuite*(1) des vins proposés par le Domaine La Pascerette des Vignes https://www.pascerettedesvignes.com/

Chaussures de randonnées ou baskets à semelles crantées. Prévoir de l’eau.

Randonnées proposées sous réserve des conditions météo favorables. Annulation possible jusqu’au moment du départ.

(1) sous réserve de disponibilité des vignerons. .

Les Bois Domaine La Pascerette des Vignes Sologny 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 07 26 12 fifijo71@gmail.com

