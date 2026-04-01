Sorde-l’Abbaye

Randonnée Découverte de l flore printanière

Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 08:45:00

fin : 2026-04-25 13:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le samedi 25 avril, les “Amis de Sorde” proposent une randonnée botaniste en collaboration avec le CPIE Seignanx-Adour, sur le thème de la flore printanière des prairies et des sous-bois.

Réservation OBLIGATOIRE avant le jeudi 23 avril

Le samedi 25 avril, les “Amis de Sorde” proposent une randonnée botaniste en collaboration avec le CPIE Seignanx-Adour, sur le thème de la flore printanière des prairies et des sous-bois.

-Randonnée botanique de 3h environ, sans difficulté

-Sortie animée par le CPIE Seignanx et Adour

-Participation de 10 € par personne Places limitées

Réservation OBLIGATOIRE avant le jeudi 23 avril

06.32.57.11.14 06.32.80.35.29 amis.de.sorde@gmail.com .

Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 57 11 14 amis.de.sorde@gmail.com

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English : Randonnée Découverte de l flore printanière

On Saturday April 25, the ?Amis de Sorde? are organizing a botanical walk in collaboration with the CPIE Seignanx-Adour, on the theme of spring flora in meadows and undergrowth.

Reservations MUST be made by Thursday April 23

L’événement Randonnée Découverte de l flore printanière Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans