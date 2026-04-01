Randonnée Découverte de l flore printanière Sorde-l’Abbaye
Randonnée Découverte de l flore printanière Sorde-l’Abbaye samedi 25 avril 2026.
Sorde-l’Abbaye
Randonnée Découverte de l flore printanière
Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 08:45:00
fin : 2026-04-25 13:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Le samedi 25 avril, les “Amis de Sorde” proposent une randonnée botaniste en collaboration avec le CPIE Seignanx-Adour, sur le thème de la flore printanière des prairies et des sous-bois.
Réservation OBLIGATOIRE avant le jeudi 23 avril
Le samedi 25 avril, les “Amis de Sorde” proposent une randonnée botaniste en collaboration avec le CPIE Seignanx-Adour, sur le thème de la flore printanière des prairies et des sous-bois.
-Randonnée botanique de 3h environ, sans difficulté
-Sortie animée par le CPIE Seignanx et Adour
-Participation de 10 € par personne Places limitées
Réservation OBLIGATOIRE avant le jeudi 23 avril
06.32.57.11.14 06.32.80.35.29 amis.de.sorde@gmail.com .
Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 57 11 14 amis.de.sorde@gmail.com
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English : Randonnée Découverte de l flore printanière
On Saturday April 25, the ?Amis de Sorde? are organizing a botanical walk in collaboration with the CPIE Seignanx-Adour, on the theme of spring flora in meadows and undergrowth.
Reservations MUST be made by Thursday April 23
L’événement Randonnée Découverte de l flore printanière Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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