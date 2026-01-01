[Randonnée] Découverte de la biodiversité Sainte-Marguerite-sur-Mer
Parking du Phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime
Début : 2026-01-18 14:00:00
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Envie d’évasion et de découvertes ?
Partez en randonnée pour explorer la richesse de la biodiversité locale ! À travers cette balade conviviale, vous aurez l’occasion d’observer de près la faune et la flore qui peuplent nos paysages. Un moment idéal pour se ressourcer, partager une aventure en pleine nature et en apprendre davantage sur l’environnement qui nous entoure. Ne manquez pas cette belle occasion de vous reconnecter avec la nature ! .
Parking du Phare d'Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie
