Randonnée découverte de la nature Champ-Haut

Randonnée découverte de la nature Champ-Haut samedi 19 juillet 2025.

Randonnée découverte de la nature

Champ-Haut Orne

Début : 2025-07-19 08:30:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Randonnée découverte de la nature sur le circuit « De la Source au Chemin de crêtes ».

Circuit de 6,5 kms.

Départ à 8h30 de Champ-Haut.

> Réservé aux adultes

> Tenue de randonnée indispensable

Champ-Haut 61240 Orne Normandie +33 6 14 41 61 97

English : Randonnée découverte de la nature

Nature discovery hike on the « De la Source au Chemin de crêtes » trail.

6.5 km circuit.

Departure from Champ-Haut at 8:30 am.

> For adults only

> Hiking clothes essential

German :

Wanderung zur Entdeckung der Natur auf dem Rundweg « De la Source au Chemin de crêtes ».

Rundgang von 6,5 kms.

Abfahrt um 8:30 Uhr in Champ-Haut.

> Nur für Erwachsene

> Wanderkleidung erforderlich

Italiano :

Passeggiata alla scoperta della natura sul sentiero « De la Source au Chemin de crêtes ».

Circuito di 6,5 km.

Partenza da Champ-Haut alle 8.30.

> Solo adulti

> Indispensabile abbigliamento da trekking

Espanol :

Paseo de descubrimiento de la naturaleza por el sendero « De la Source au Chemin de crêtes ».

Circuito de 6,5 km.

Salida de Champ-Haut a las 8.30 h.

> Sólo adultos

> Imprescindible ropa de senderismo

