Randonnée découverte des landes de la vallée de la Gartempe Châteauponsac

Landes des Vérines et de Nazat Châteauponsac Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Venez découvrir les landes de la vallée de la Gartempe et ses richesses au cours d’une balade commentée d’environ 4 km avec le CEN Nouvelle-Aquitaine. Au programme découverte de la faune et de la flore des landes et de la vallée, présentation de la gestion pastorale réalisée par le Conservatoire sur le site et contemplation des panoramas exceptionnels que nous offre la vallée ! Inscription obligatoire. Prévoir vêtements adaptés à la météo chaussures de randonnée, casquette/chapeau, crème solaire, gourde d’eau .

Landes des Vérines et de Nazat Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 98 21 a.desdevant@cen-na.org

