Randonnée découverte des moulins avec pique-nique aux Cavalières Chapelle Sainte Anne Roquebrune-sur-Argens

Randonnée découverte des moulins avec pique-nique aux Cavalières Samedi 20 septembre, 18h00 Chapelle Sainte Anne Var

A partir de 8 ans, réservation obligatoire, pique-nique, lampe torche et chaussures adaptées à prévoir.

Venez découvrir au cours d’une randonnée l’histoire et l’architecture des moulins de Roquebrune-sur-Argens.

Chapelle Sainte Anne boulevard ferdinand clavel, 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 98 11 36 85 https://www.roquebrune.com/

Office du tourisme de Roquebrune-sur-Argens