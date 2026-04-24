Randonnée découverte du patrimoine de Quimperlé en kayak Canoë Kayak Club de Quimperlé Quimperlé

Quimperlé

Randonnée découverte du patrimoine de Quimperlé en kayak

Canoë Kayak Club de Quimperlé 5, rue du Viaduc Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-07-09 11:00:00

Date(s) :

2026-07-09

C’est l’histoire d’une ville qui s’est bâtie autour de deux rivières… Une façon originale de découvrir Quimperlé.

Accompagné d’un guide/moniteur nous vous amenons à la découverte de la vallée de l’Ellé et de son biotop ainsi que de Quimperlé et de son histoire.

Frontière entre la Cornouaille et le pays vannetais, l’Ellé coule au cœur de la ville. L’histoire a fait de Quimperlé une place stratégique de premier plan…

A partir de 7 ans.

Durée 1h30 à 2h

Ouvert aux familles, amis, plus de 8 ans accompagnés de parents.

Savoir nager. .

Canoë Kayak Club de Quimperlé 5, rue du Viaduc Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 24 17

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English :

L’événement Randonnée découverte du patrimoine de Quimperlé en kayak Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS