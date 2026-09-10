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Randonnée découverte du patrimoine et de la flore locale, Parking du cimetière de Roquefort-La Bédoule, Roquefort-la-Bédoule

samedi 19 septembre 2026 · Parking du cimetière de Roquefort-La Bédoule · Roquefort-la-Bédoule

Randonnée découverte du patrimoine et de la flore locale, Parking du cimetière de Roquefort-La Bédoule, Roquefort-la-Bédoule

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parking du cimetière de Roquefort-La Bédoule
Adresse
Cimetière de Roquefort-la Bédoule
Ville
13830 Roquefort-la-Bédoule
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
15 personnes maximum

Randonnée découverte du patrimoine et de la flore locale Samedi 19 septembre, 09h00 Parking du cimetière de Roquefort-La Bédoule Bouches-du-Rhône

15 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine partez sur les traces du passé de notre commune lors d’une randonnée commentée, en compagnie de l’association V’ELA. L’occasion de (re)découvrir le Castrum et la chapelle Saint André, en observant la flore locale.
2 départs depuis le parking du cimetière de Roquefort-La Bédoule :

  • 9h-12h30
  • 14h-17h30

Limité à 15 personnes, gratuit uniquement sur réservation à reservations@roquefort-labedoule.fr

Parking du cimetière de Roquefort-La Bédoule Cimetière de Roquefort-la Bédoule Roquefort-la-Bédoule 13830 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « reservations@roquefort-labedoule.fr »}] [{« link »: « mailto:reservations@roquefort-labedoule.fr »}]
A l’occasion des journées européennes du patrimoine partez sur les traces du passé de notre commune lors d’une randonnée commentée, en compagnie de l’association V’ELA. L’occasion de (re)découvrir le…

©Ministère de la culture

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