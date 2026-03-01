Randonnée découverte en forêt domaniale de Petite charnie Évron

Randonnée découverte en forêt domaniale de Petite charnie Évron dimanche 29 mars 2026.

Randonnée découverte en forêt domaniale de Petite charnie

Rdv au Parking du Boulay Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 13:30:00
fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :
2026-03-29

Randonnée commentée par Bertin MEGE: découverte d’une plantation de chênes de diverses provenances.
Rdv au parking du Boulay à Evron à 13h30 pour le covoiturage. Départ à 13h45.
Organisée par l’association Tourisme et Patrimoine du Pays d’Evron.   .

Rdv au Parking du Boulay Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire   tourismepatrimoine53600@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée découverte en forêt domaniale de Petite charnie Évron a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons

Prochains événements à Évron