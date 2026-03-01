Randonnée découverte en forêt domaniale de Petite charnie Évron
Randonnée découverte en forêt domaniale de Petite charnie Évron dimanche 29 mars 2026.
Randonnée découverte en forêt domaniale de Petite charnie
Rdv au Parking du Boulay Évron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 13:30:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Randonnée commentée par Bertin MEGE: découverte d’une plantation de chênes de diverses provenances.
Rdv au parking du Boulay à Evron à 13h30 pour le covoiturage. Départ à 13h45.
Organisée par l’association Tourisme et Patrimoine du Pays d’Evron. .
Rdv au Parking du Boulay Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire tourismepatrimoine53600@gmail.com
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English :
L’événement Randonnée découverte en forêt domaniale de Petite charnie Évron a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons