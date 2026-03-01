Randonnée découverte en forêt domaniale de Petite charnie

Rdv au Parking du Boulay Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 13:30:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Randonnée commentée par Bertin MEGE: découverte d’une plantation de chênes de diverses provenances.

Rdv au parking du Boulay à Evron à 13h30 pour le covoiturage. Départ à 13h45.

Organisée par l’association Tourisme et Patrimoine du Pays d’Evron. .

Rdv au Parking du Boulay Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire tourismepatrimoine53600@gmail.com

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English :

L’événement Randonnée découverte en forêt domaniale de Petite charnie Évron a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons