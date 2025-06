RANDONNEE DECOUVERTE ET BALADE EN BATEAU SUR LA LOIRE Combleux 2 juillet 2025 14:00

Loiret

RANDONNEE DECOUVERTE ET BALADE EN BATEAU SUR LA LOIRE Rue aux Vaches Combleux Loiret

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 14:00:00

fin : 2025-07-02 18:30:00

Date(s) :

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-17

2025-08-20

Cet été, cap sur Loire et le canal d’Orléans .Vivez une expérience alliant détente et découverte

participez à une randonnée guidée et commentée de 9 km sur les bords du canal d’Orléans et des paysages ligériens suivie d’une balade en bateau sur la Loire commentée par un marinier 35 .

Rue aux Vaches

Combleux 45800 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 88 48 41 outdoorbyfd@gmail.com

English :

This summer, head for the Loire and the Orléans Canal for an experience that combines relaxation and discovery

German :

Diesen Sommer geht es auf die Loire und den Canal d’Orléans ein Erlebnis, das Entspannung und Entdeckung miteinander verbindet

Italiano :

Quest’estate, andate verso la Loira e il Canale d’Orléans per un’esperienza che unisce relax e scoperta

Espanol :

Este verano, diríjase al Loira y al Canal de Orleans para vivir una experiencia que combina relax y descubrimiento

