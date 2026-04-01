Randonnée Découverte Salle Ty Kreisker Saint-Urbain

Saint-Urbain

Randonnée Découverte

Salle Ty Kreisker 125 rue Traverse Saint-Urbain Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’association Les Amis de Trévarn et du Patrimoine organise une nouvelle randonnée-découverte sur les chemins de Saint-Urbain. Les guides apporteront des informations sur l’histoire et la géographie de la commune en plusieurs points de la balade.

Au cours de la marche, les randonneuses et randonneurs seront invité.es à retrouver des éléments du patrimoine bâti ou naturel sous la forme d’un rallye-photo .

Trois parcours de distances différentes sont proposés pour s’adapter aux petit.es et grand.es marcheur.ses, au départ de la salle Ty Kreisker.

>> Un circuit de 18 km

Départ à 10h. Prévoir un pique-nique.

>> Un circuit de 8 km

Départs par groupes entre 13h30 et 14h.

>> Un circuit de 3 km

Départ à 15h.

À la suite de la randonnée, un goûter, au profit de l’association, sera servi à la salle Ty Kreisker. .

Salle Ty Kreisker 125 rue Traverse Saint-Urbain 29800 Finistère Bretagne +33 6 77 16 17 44

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English : Randonnée Découverte

L’événement Randonnée Découverte Saint-Urbain a été mis à jour le 2026-04-08 par OT LANDERNEAU DAOULAS