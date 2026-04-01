Randonnée Découverte Salle Ty Kreisker Saint-Urbain
Randonnée Découverte Salle Ty Kreisker Saint-Urbain dimanche 19 avril 2026.
Saint-Urbain
Randonnée Découverte
Salle Ty Kreisker 125 rue Traverse Saint-Urbain Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
L’association Les Amis de Trévarn et du Patrimoine organise une nouvelle randonnée-découverte sur les chemins de Saint-Urbain. Les guides apporteront des informations sur l’histoire et la géographie de la commune en plusieurs points de la balade.
Au cours de la marche, les randonneuses et randonneurs seront invité.es à retrouver des éléments du patrimoine bâti ou naturel sous la forme d’un rallye-photo .
Trois parcours de distances différentes sont proposés pour s’adapter aux petit.es et grand.es marcheur.ses, au départ de la salle Ty Kreisker.
>> Un circuit de 18 km
Départ à 10h. Prévoir un pique-nique.
>> Un circuit de 8 km
Départs par groupes entre 13h30 et 14h.
>> Un circuit de 3 km
Départ à 15h.
À la suite de la randonnée, un goûter, au profit de l’association, sera servi à la salle Ty Kreisker. .
Salle Ty Kreisker 125 rue Traverse Saint-Urbain 29800 Finistère Bretagne +33 6 77 16 17 44
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English : Randonnée Découverte
L’événement Randonnée Découverte Saint-Urbain a été mis à jour le 2026-04-08 par OT LANDERNEAU DAOULAS