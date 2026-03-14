Randonnée découverte sur le circuit naturaliste

1005 route du marais Labenne Landes

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Devenez un observateur privilégié… En randonnée, votre guide vous immergera au coeur de la zone protégée de la Réserve Naturelle, sur la partie fermée et secrète du marais. Randonnée de 9 kms , sur réservation. A partir de 12 ans.

Devenez un observateur privilégié… En randonnée, votre guide vous immergera au coeur de la zone protégée de la Réserve Naturelle, sur la partie fermée et secrète du marais. Vous accèderez à des secteurs sensibles pour l’accueil d’espèces phares, à certaines périodes de l’année choisies pour limiter le dérangement occasionné sur les espèces.

Randonnée de 9 kms sur le circuit naturaliste. Sur réservation. Le nombre de places est limité pour un meilleur confort et une meilleure découverte. Prévoir de bonnes chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. Mise à disposition de matériel optique pour les visites guidées (jumelles, longue-vue). A partir de 12 ans. .

1005 route du marais Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 42 46 reserve-maraisorx@orange.fr

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English : Randonnée découverte sur le circuit naturaliste

Become a privileged observer… On a hike, your guide will immerse you in the heart of the Nature Reserve’s protected area, on the closed, secret part of the marsh. 9 km hike, booking required. From 12 years old.

L’événement Randonnée découverte sur le circuit naturaliste Labenne a été mis à jour le 2026-03-12 par OTI LAS