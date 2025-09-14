Randonnée « Défens d’Eyguières » Voie d’Aureille, 13430 Eyguières Salon-de-Provence

Randonnée « Défens d’Eyguières » Voie d’Aureille, 13430 Eyguières Salon-de-Provence dimanche 14 septembre 2025.

Randonnée « Défens d’Eyguières »

Dimanche 14 septembre 2025 de 8h à 13h. Voie d’Aureille, 13430 Eyguières Vallon des Glauges Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 08:00:00

fin : 2025-09-14 13:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Emprutant le GR6 depuis Eyguieres, le sentier nous amène aux grottes de Calès, vestiges surprenants d’habitation troglodites.

Nous quittons ensuite de GR pour rejoindre entre colines et plaines le château de Roquemartine dont la restauration a débuté il y a quelques années. Après une petite montrée vers la ligne de crète, nous redescendrons vers le GR6 pour finir cette boucle de 14 km.



14km 330m D+



Contenu du sac à dos chaussure de trail ou de randonnée (basse ou haute), batons de marche si besoin, 1,5L d’eau par personne, barres énergétiques ou pates de fruit, lunette de soleil, casquette ou buff ou bob, coupe-vent, veste imperméable.



Rendez-vous au Parking escalade à l’entrée du vallon des glauges (43.693220 ; 5.013175) sur EYGUIERES (ET NON PAS SALON-DE-PROVENCE) .

Voie d’Aureille, 13430 Eyguières Vallon des Glauges Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60 accueil@visitsalondeprovence.com

English :

Following the GR6 from Eyguieres, the trail takes us to the Calès caves, the surprising remains of Troglodite dwellings.

German :

Auf dem GR6 von Eyguieres aus führt uns der Weg zu den Höhlen von Calès, überraschenden Überresten trogloditischer Siedlungen.

Italiano :

Seguendo il GR6 da Eyguieres, il sentiero ci porta alle grotte di Calès, sorprendenti resti di abitazioni troglodite.

Espanol :

Siguiendo el GR6 desde Eyguieres, el sendero nos lleva a las cuevas de Calès, sorprendentes vestigios de viviendas trogloditas.

L’événement Randonnée « Défens d’Eyguières » Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de Salon de Provence