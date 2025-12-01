Randonnée dégustation en raquettes Orbey

Randonnée dégustation en raquettes

Col du Calvaire Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-22 14:00:00

fin : 2026-03-03 16:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2026-01-02 2026-01-23 2026-01-24 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-07

Participez à cette sortie raquettes accompagnée par un guide avec dégustation de produits locaux au coeur de la nature !

Cet hiver, venez vivre une expérience unique alliant nature et gourmandise à la station du Lac Blanc !

Enfilez vos raquettes et laissez-vous guider par Nathanaël à travers les paysages enneigés des Vosges, où chaque pas vous rapproche d’une pause gourmande.

Il vous réserve ensuite une dégustation en pleine nature. Fromages locaux, charcuteries artisanales, vins d’Alsace et autres produits du terroir soigneusement sélectionnés raviront vos papilles !

Une aventure gourmande, parfaite pour se ressourcer et régaler ses sens !

A partir de 8 ans, à partir de 2 personnes et jusqu’à 12 personnes maximum, réservation obligatoire 24h à l’avance. Parcours à raquettes de niveau facile (1h 30 de marche environ au total).

Matériel (raquettes et bâtons) mis à disposition gracieusement par le guide.

Prévoir des vêtements chauds et imperméables et une paire de chaussures adaptée, une gourde avec de l’eau.

En cas d’enneigement insuffisant, la sortie raquettes sera transformée en randonnée pédestre et maintenue (pas d’annulation). Chiens non admis.

RAPPEL Les équipements neige sont obligatoires pour accéder à la station du Lac Blanc. .

Col du Calvaire Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 contact@lac-blanc.com

English :

Take part in this snowshoeing outing accompanied by a guide, with a tasting of local products in the heart of nature!

German :

Nehmen Sie an dieser von einem Führer begleiteten Schneeschuhwanderung mit Verkostung von lokalen Produkten im Herzen der Natur teil!

Italiano :

Partecipate a questa uscita con le racchette da neve accompagnati da una guida, con una degustazione di prodotti locali nel cuore della natura!

Espanol :

Participe en esta excursión con raquetas de nieve acompañado por un guía, con degustación de productos locales en plena naturaleza

