Randonnée depuis Verrières Sébrazac

Randonnée depuis Verrières Sébrazac mercredi 6 août 2025.

Randonnée depuis Verrières

Verrières Sébrazac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

L’association de Caminaires vous invitent à les rejoindre le temps d’une randonnée !

Départ 9 heures du château de Verrières pour une marche de 10km environ.

Au retour partagez un moment de convivialité sur la terrasse du château. .

Verrières Sébrazac 12190 Aveyron Occitanie +33 6 37 93 89 36

English :

The Caminaires association invites you to join them for a hike!

German :

Der Verein von Caminaires lädt Sie ein, sich ihnen für die Dauer einer Wanderung anzuschließen!

Italiano :

L’associazione Caminaires vi invita ad unirvi a loro per una passeggiata!

Espanol :

La asociación Caminaires le invita a dar un paseo con ellos

L’événement Randonnée depuis Verrières Sébrazac a été mis à jour le 2025-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)