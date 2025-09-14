Randonnée des 3 Clochers Bargny

Randonnée des 3 Clochers

Dimanche 14 septembre 2025 de 9 h à 12 h 30

Organisée par le Comité Culturel et Sportif de Bargny (CCS Bargny)

Plongez dans une escapade conviviale à travers trois charmantes communes Bargny, Cuvergnon et Ormoy-le-Davien, pour une agréable boucle de 12 kilomètres débutant et se terminant à Bargny.

Cet itinéraire bucolique vous invite à découvrir la beauté et la tranquillité des paysages locaux. À mi-parcours, une halte vous permettra de vous ressourcer avec ravitaillement en eau et en fruits, pour repartir plein d’énergie.

Que vous soyez randonneur régulier ou simple amateur de balades calmes, cette randonnée est ouverte à tous. Les chiens sont les bienvenus, à condition d’être tenus en laisse. Pensez simplement à contribuer à la préservation des lieux en emportant vos déchets.

Pour ceux qui veulent prolonger le plaisir, une formule randonnée + repas champêtre est également proposée barbecue, salade, et fruits — une délicieuse façon de clore la matinée ensemble.

Tarifs

Participation à la randonnée seule 5 €

Randonnée + repas champêtre 10 €

Pourquoi participer ?

Une matinée sportive et conviviale en pleine nature

Une belle occasion de découvrir les villages alentour et de se ressourcer

Un moment de partage autour d’un repas simple et chaleureux

Soutien à une initiative locale dynamique menée par le CCS de Bargny

Bargny 60620 Oise Hauts-de-France

