Randonnée des 3 clochers Salle polyvalente Saint-Pardoux-le-Lac
Randonnée des 3 clochers Salle polyvalente Saint-Pardoux-le-Lac dimanche 29 mars 2026.
Randonnée des 3 clochers
Salle polyvalente Place Roger Couegnas Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Venez découvrir le nouveau sentier de randonnée qui relie les 3 bourgs de la commune de Saint-Pardoux-Le-Lac. Vous pourrez le parcourir dans son intégralité ou seulement des tronçons. Vous serez accueilli avec un café de bienvenue et vous trouverez un stand de ravitaillement dans chacun des 3 bourgs. 3 parcours sont proposés 25km avec un départ à 8h, 16km avec un départ à 9h et 9 km avec un départ à 10h. Un casse-croute vous sera offert à l’arrivée à Roussac. Les chiens sont autorisés tenus en laisse. .
Salle polyvalente Place Roger Couegnas Saint-Pardoux-le-Lac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 57 51 35
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English : Randonnée des 3 clochers
L’événement Randonnée des 3 clochers Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-03-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin