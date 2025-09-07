Randonnée des 3 évêques Gignac

Randonnée des 3 évêques Gignac dimanche 7 septembre 2025.

Randonnée des 3 évêques

Gignac Lot

Début : 2025-09-07 09:30:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Randonnée conviviale à la découverte du lieu symbolique de jonction entre le Périgord, le Limousin et le Quercy, où trois évêques pouvaient jadis se saluer sans quitter leur diocèse. Le parcours relie plusieurs villages .

Gignac 46600 Lot Occitanie

English :

A friendly walk to discover the symbolic junction between Périgord, Limousin and Quercy, where three bishops once greeted each other without leaving their diocese

German :

Gesellige Wanderung zur Entdeckung des symbolischen Verbindungsortes zwischen Périgord, Limousin und Quercy, an dem sich einst drei Bischöfe begrüßen konnten, ohne ihre Diözesen zu verlassen

Italiano :

Una passeggiata conviviale per scoprire il luogo simbolico in cui si incontrano il Périgord, il Limousin e il Quercy, dove tre vescovi potevano salutarsi senza lasciare la propria diocesi

Espanol :

Un paseo amistoso para descubrir el lugar simbólico donde confluyen Périgord, Limousin y Quercy, donde tres obispos pudieron saludarse sin salir de su diócesis

mis à jour le 2025-08-25