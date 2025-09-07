Randonnée des 3 évêques Gignac
Randonnée des 3 évêques Gignac dimanche 7 septembre 2025.
Randonnée des 3 évêques
Gignac Lot
Début : 2025-09-07 09:30:00
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Randonnée conviviale à la découverte du lieu symbolique de jonction entre le Périgord, le Limousin et le Quercy, où trois évêques pouvaient jadis se saluer sans quitter leur diocèse. Le parcours relie plusieurs villages .
Gignac 46600 Lot Occitanie
English :
A friendly walk to discover the symbolic junction between Périgord, Limousin and Quercy, where three bishops once greeted each other without leaving their diocese
German :
Gesellige Wanderung zur Entdeckung des symbolischen Verbindungsortes zwischen Périgord, Limousin und Quercy, an dem sich einst drei Bischöfe begrüßen konnten, ohne ihre Diözesen zu verlassen
Italiano :
Una passeggiata conviviale per scoprire il luogo simbolico in cui si incontrano il Périgord, il Limousin e il Quercy, dove tre vescovi potevano salutarsi senza lasciare la propria diocesi
Espanol :
Un paseo amistoso para descubrir el lugar simbólico donde confluyen Périgord, Limousin y Quercy, donde tres obispos pudieron saludarse sin salir de su diócesis
L’événement Randonnée des 3 évêques Gignac a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Vallée de la Dordogne