Randonnée des 3 Monts

Stade de Foot Laives Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 07:30:00

fin : 2026-03-08 11:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Randonnée des 3 Monts avec 2 parcours, 8 km (randonnée familiale) et 18 km pour les sportifs alliant découverte de la nature et aussi de notre patrimoine avec les visites possible de la chapelle de Lenoux et de l’église Saint-Martin de Laives. Les toutous sont acceptés. Ravitaillement pour le 18 km, collation pour tous à l’arrivée. .

Stade de Foot Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 29 89 62 laivesdynamic71@outlook.fr

English : Randonnée des 3 Monts

L’événement Randonnée des 3 Monts Laives a été mis à jour le 2025-12-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)