Randonnée des 3 plateaux Gymnase du Ressguin Saint-Paul-Trois-Châteaux

Gymnase du Ressguin Chemin du tubert Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif réduit
licenciés (vélo)
Début : 2026-03-08 07:30:00
fin : 2026-03-08 12:00:00
2026-03-08
La traditionnelle randonnée des 3 plateaux aura lieu le dimanche 8 mars 2026, avec au programme des parcours pour tous les goûts du vélo route, du gravel, de la marche et bien sûr du VTT.
Bref, une occasion de profiter ou découvrir notre région !
Gymnase du Ressguin Chemin du tubert Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The traditional randonnée des 3 plateaux will take place on Sunday, March 8, 2026, with routes to suit all tastes: road biking, gravel, walking and, of course, mountain biking.
In short, an opportunity to enjoy or discover our region!
