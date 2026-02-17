Randonnée des 3 plateaux Gymnase du Ressguin Saint-Paul-Trois-Châteaux

Randonnée des 3 plateaux

Gymnase du Ressguin Chemin du tubert Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

licenciés (vélo)

Début : 2026-03-08 07:30:00

fin : 2026-03-08 12:00:00

2026-03-08

La traditionnelle randonnée des 3 plateaux aura lieu le dimanche 8 mars 2026, avec au programme des parcours pour tous les goûts du vélo route, du gravel, de la marche et bien sûr du VTT.

Bref, une occasion de profiter ou découvrir notre région !

English :

The traditional randonnée des 3 plateaux will take place on Sunday, March 8, 2026, with routes to suit all tastes: road biking, gravel, walking and, of course, mountain biking.

In short, an opportunity to enjoy or discover our region!

