Randonnée des 3 vallées Salle des fêtes Charraix
Randonnée des 3 vallées Salle des fêtes Charraix dimanche 26 avril 2026.
Randonnée des 3 vallées
Salle des fêtes Place du Coudert Charraix Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Randonnée des 3 vallées 6-15-23 km.
.
Salle des fêtes Place du Coudert Charraix 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 82 36 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Randonnée des 3 vallées 6-15-23 km.
L’événement Randonnée des 3 vallées Charraix a été mis à jour le 2026-03-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier