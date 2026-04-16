Randonnée des Abeilles 15ème édition Salle des fêtes de Saint Quentin de Chalais Saint-Quentin-de-Chalais
Randonnée des Abeilles 15ème édition Salle des fêtes de Saint Quentin de Chalais Saint-Quentin-de-Chalais dimanche 13 septembre 2026.
Saint-Quentin-de-Chalais
Randonnée des Abeilles 15ème édition
Salle des fêtes de Saint Quentin de Chalais Salle des Fêtes Saint-Quentin-de-Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le village de Saint-Quentin de Chalais vous invite à sa traditionnelle rando des Abeilles. Une occasion de découvrir les paysages vallonnés du village.
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Salle des fêtes de Saint Quentin de Chalais Salle des Fêtes Saint-Quentin-de-Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 15 53 42
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English : Randonnée des Abeilles 15ème édition
The village of Saint-Quentin de Chalais invites you to its traditional rando des Abeilles . An opportunity to discover the village’s rolling countryside.
L’événement Randonnée des Abeilles 15ème édition Saint-Quentin-de-Chalais a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Sud Charente