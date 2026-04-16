Randonnée des Abeilles 15ème édition Salle des fêtes de Saint Quentin de Chalais Saint-Quentin-de-Chalais

Saint-Quentin-de-Chalais

Randonnée des Abeilles 15ème édition

Salle des fêtes de Saint Quentin de Chalais Salle des Fêtes Saint-Quentin-de-Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le village de Saint-Quentin de Chalais vous invite à sa traditionnelle rando des Abeilles. Une occasion de découvrir les paysages vallonnés du village.

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Salle des fêtes de Saint Quentin de Chalais Salle des Fêtes Saint-Quentin-de-Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 15 53 42

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English : Randonnée des Abeilles 15ème édition

The village of Saint-Quentin de Chalais invites you to its traditional rando des Abeilles . An opportunity to discover the village’s rolling countryside.

L’événement Randonnée des Abeilles 15ème édition Saint-Quentin-de-Chalais a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Sud Charente