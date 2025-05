Randonnée des alouettes – Pithiviers-le-Vieil, 1 juin 2025 07:00, Pithiviers-le-Vieil.

Loiret

Randonnée des alouettes Pithiviers-le-Vieil Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 07:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Partez pour une balade à vélo conviviale à travers la campagne, à la découverte des paysages locaux et du terroir. Un parcours accessible à tous, idéal pour profiter du plein air en famille ou entre amis !

Les Cyclos Randonneurs de Pithiviers le Vieil vous invitent à une grande journée de randonnée cycliste avec 8 circuits au choix, adaptés à tous les niveaux

4 circuits Vélo Route 49 km, 69 km, 92 km, 112 km

‍♂️ 4 circuits VTT 29 km, 41 km, 50 km, 56 km

Des zones de ravitaillement seront disponibles sur les parcours.

Départ Salle n°1 du gymnase, 45300 Pithiviers le Vieil

Horaires Départ à partir de 7h00, clôture des départs à 11h00

Tarifs d’inscription

Adultes 8 € (5 € pour les licenciés)

Moins de 18 ans 4 € (gratuit pour les licenciés)

Infos et inscriptions

Claude Hamet 06 75 61 46 33

Marc de Stoppani 06 30 82 86 68

✉️ marche.cyclo.plv@gmail.com 5 .

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 75 61 46 33

English :

Set off on a friendly bike ride through the countryside, discovering local landscapes and terroir. A route accessible to all, ideal for enjoying the great outdoors with family and friends!

German :

Begeben Sie sich auf eine gesellige Fahrradtour durch die Landschaft, um die lokalen Landschaften und die Region zu entdecken. Eine für alle zugängliche Strecke, ideal, um mit der Familie oder mit Freunden die frische Luft zu genießen!

Italiano :

Partite per una pedalata amichevole attraverso la campagna, alla scoperta dei paesaggi e dei prodotti locali. Un percorso accessibile a tutti, ideale per godersi la vita all’aria aperta con la famiglia e gli amici!

Espanol :

Emprenda un agradable paseo en bicicleta por el campo, descubriendo paisajes y productos locales. Una ruta accesible para todos, ideal para disfrutar del aire libre con la familia y los amigos

L’événement Randonnée des alouettes Pithiviers-le-Vieil a été mis à jour le 2025-05-22 par OT GRAND PITHIVERAIS