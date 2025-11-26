Randonnée des Beignets Palinges

Randonnée des Beignets

Salle Espace Palinges Saône-et-Loire

Début : 2026-03-15 08:00:00

fin : 2026-03-15 13:00:00

2026-03-15

7-12-17-23 km (pédestre). 29-38 km (VTT). Ravitaillements sur tous les parcours avec dégustation de beignets. Circuits pédestres et VTT différents dans leurs majorités. .

Salle Espace Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 79 05 16 r.perche@orange.fr

