Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée des bords de Loire Salle des Fêtes Baugy

Randonnée des bords de Loire Salle des Fêtes Baugy dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : 50 rue du Bourg

Ville : 71110 Baugy

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif :

Baugy

Randonnée des bords de Loire

Salle des Fêtes 50 rue du Bourg Baugy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Le comité des Fêtes de Baugy organise sa traditionnelle marche des bords de Loire.
Rendez-vous, à partir de 8h, à la Salle des Fêtes pour choisir un des cinq parcours de 6-9-12-17-22 km.
Tarifs de 5 € à 7 €.
Des collations vous seront proposées sur les différents stands tout au long de votre marche. Pensez à apporter vos verres.
Restauration possible le midi, sur réservation à votre inscription.   .

Salle des Fêtes 50 rue du Bourg Baugy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 08 07 59  gilles1.michaud@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée des bords de Loire

L’événement Randonnée des bords de Loire Baugy a été mis à jour le 2026-04-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

À voir aussi à Baugy (Saône-et-Loire)