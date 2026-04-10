Randonnée des bords de Loire Salle des Fêtes Baugy

Baugy

Randonnée des bords de Loire

Salle des Fêtes 50 rue du Bourg Baugy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le comité des Fêtes de Baugy organise sa traditionnelle marche des bords de Loire.

Rendez-vous, à partir de 8h, à la Salle des Fêtes pour choisir un des cinq parcours de 6-9-12-17-22 km.

Tarifs de 5 € à 7 €.

Des collations vous seront proposées sur les différents stands tout au long de votre marche. Pensez à apporter vos verres.

Restauration possible le midi, sur réservation à votre inscription. .

Salle des Fêtes 50 rue du Bourg Baugy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 08 07 59 gilles1.michaud@orange.fr

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English : Randonnée des bords de Loire

L’événement Randonnée des bords de Loire Baugy a été mis à jour le 2026-04-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)