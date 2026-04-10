Randonnée des bords de Loire Salle des Fêtes Baugy
Randonnée des bords de Loire Salle des Fêtes Baugy dimanche 19 avril 2026.
Baugy
Randonnée des bords de Loire
Salle des Fêtes 50 rue du Bourg Baugy Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le comité des Fêtes de Baugy organise sa traditionnelle marche des bords de Loire.
Rendez-vous, à partir de 8h, à la Salle des Fêtes pour choisir un des cinq parcours de 6-9-12-17-22 km.
Tarifs de 5 € à 7 €.
Des collations vous seront proposées sur les différents stands tout au long de votre marche. Pensez à apporter vos verres.
Restauration possible le midi, sur réservation à votre inscription. .
Salle des Fêtes 50 rue du Bourg Baugy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 08 07 59 gilles1.michaud@orange.fr
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English : Randonnée des bords de Loire
L’événement Randonnée des bords de Loire Baugy a été mis à jour le 2026-04-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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