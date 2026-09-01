Informations pratiques

Oriolles

Randonnée des Bruyeres – VTT & Marcheurs

Salle des fêtes Oriolles Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 08:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La Randonnée des Bruyères revient pour mettre à l’épreuve les mollets des plus courageux !

Venez découvrir la belle campagne charentaise avec la pratique de votre choix : marche ou VTT.

Repas organisé à l’arrivée de la course ! réservation avant le 15/09

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Salle des fêtes Oriolles 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 72 53 66

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English :

The Randonnée des Bruyères is back to put the calves of the bravest to the test!

Come and discover the beautiful Charente countryside with your choice of activity: walking or mountain biking.

A meal will be provided at the finish line! Book before 15 September

L’événement Randonnée des Bruyeres – VTT & Marcheurs Oriolles a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Sud Charente