Les Riceys

Randonnée des cadoles

Halle Les Riceys Aube

Tarif : – – Eur

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

L’association Riceys Rando Découverte et Bien Etre vous donne rendez-vous le Vendredi 1er Mai pour la traditionnelle randonnée des cadoles.

Au programme un circuit de 12 km, départ à 9h30.

Repas convivial proposé à 13h sur réservation.

Les chiens sont les bienvenus. 15 .

Halle Les Riceys 10340 Aube Grand Est +33 3 25 29 30 32

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English :

L’événement Randonnée des cadoles Les Riceys a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne