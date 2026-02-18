Randonnée des cadoles Les Riceys
Randonnée des cadoles Les Riceys vendredi 1 mai 2026.
Les Riceys
Randonnée des cadoles
Halle Les Riceys Aube
Tarif : – – Eur
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
L’association Riceys Rando Découverte et Bien Etre vous donne rendez-vous le Vendredi 1er Mai pour la traditionnelle randonnée des cadoles.
Au programme un circuit de 12 km, départ à 9h30.
Repas convivial proposé à 13h sur réservation.
Les chiens sont les bienvenus. 15 .
Halle Les Riceys 10340 Aube Grand Est +33 3 25 29 30 32
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English :
L’événement Randonnée des cadoles Les Riceys a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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- Concert d’orgue Les Riceys 16 mai 2026