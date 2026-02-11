Randonnée des Charraux Cirières

Randonnée des Charraux

Salle de la Fontaine Cirières Deux-Sèvres

2026-03-22

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Le comité des fêtes de Cirières organise sa 29 ème édition de la Randonnée des Charraux, avec plusieurs parcours pédestres modulables de 2.5, 4, 8, 12, 15 et 19 kms.

La Randonnée des Charraux commencera avec un café brioche.

Au cours de votre circuit, des ravitaillements seront mis en place et un sandwich vous attendra à votre arrivée. .

Salle de la Fontaine Cirières 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 27 02 21 cdf.cirieres@orange.fr

