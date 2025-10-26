Randonnée des Châtaignes Toulon-sur-Arroux
Randonnée des Châtaignes Toulon-sur-Arroux dimanche 26 octobre 2025.
Randonnée des Châtaignes
Salle J. Chandioux Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 08:00:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
6-11-18-22 km (pédestre). 19-29-38-52 km (VTT). 2 ou 3 ravitaillements et châtaignes grillées à l’arrivée. .
Salle J. Chandioux Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 76 41 24 chateau.joelle71@gmail.com
English : Randonnée des Châtaignes
German : Randonnée des Châtaignes
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée des Châtaignes Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2025-09-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)