Randonnée des Citrouilles Quai de l’Europe Gueugnon

Randonnée des Citrouilles

Quai de l'Europe Parc du Château d'Aux Gueugnon Saône-et-Loire

2026-09-27

fin : 2026-09-27

2026-09-27

Venez découvrir notre deuxième édition ! Vous étiez plus de 800 participants lors de la première, alors nous vous attendons encore nombreux cette année !

Partez à la découverte des alentours de Gueugnon grâce aux 4 parcours que nous vous avons préparés 7, 13, 20 et 30 km.

Petits et grands auront le plaisir de se balader sur des sentiers boisés et portions de bitume, en passant notamment à proximité du Mont-Dardon.

Des ravitaillements seront présents tout au long des parcours afin de vous permettre de reprendre des forces et de profiter pleinement du magnifique paysage environnant.

Et pour finir en beauté, dégustez à votre arrivée la citrouille sous toutes ses formes, préparée par nos soins ! .

Quai de l'Europe Parc du Château d'Aux Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 95 95 02 cluballurelibregueugnon@gmail.com

